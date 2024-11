Sport.quotidiano.net - MotoGp, Martin in Aprilia da campione: botta e risposta Tardozzi-Rivola

Bologna, 26 novembre 2024 – Piccole schermaglie, scherzose, ma forse nemmeno così tanto. Ducati esono state le uniche due marche a vincere gran premi nella stagione 2024, dominata da Borgo Panigale che non è riuscita a fare en plein e ha ‘concesso’ una vittoria a Noale. In più, ilin carica Jorgepasserà nel 2025 su, anche se non ha sciolto le riserve sull’utilizzo del numero uno. E’ comunque un passaggio epocale, frutto della scelta di Ducati di affidare una moto ufficiale a Marc Marquez al fianco di Pecco Bagnaia. Chiaro, Ducati parte ancora favorita, maè ambiziosa e cercherà di dare a, e pure a Bezzecchi, una moto competitiva per provare a giocarsela.: “Vedremo se riusciranno a tenere il numero uno” Con le giapponesi ancora distanti, Yamaha meglio di Honda ma servirà tempo per tornare pienamente competitive,e Ducati sono oggi le principali protagoniste della Moto gp, anche se KTM è stata la migliore dopo Borgo Panigale ma rischia di essere limitata da una crisi finanziaria scatenata da un cospicuo calo delle vendite.