Massimo Giletti | Calciatore famoso di una squadra di Milano ha picchiato una ragazza

Nella puntata di lunedì del suo programma ‘Lo Stato delle Cose’ su Rai3, il giornalista e conduttoreha fatto una rivelazione: undi unadiavrebbeunain un locale notturno, e i fatti sarebbero stati ripresi in un video, di cui lo stessoavrebbe preso visione.Il racconto di“Ho visto un famosissimo giocatore di una delle due squadre dicolpire in modo violento una. Lafinisce su un tavolo, viene rialzata e lui, lo stesso giocatore, in evidente stato di alterazione, la ricolpisce, tenta di colpirla con un altro colpo. Dopodiché ci sono altre immagini dove lo stesso giocatore sfascia un muro e poi fa altre cose”, ha descritto, dicendo che la redazione ha deciso di non fare vedere il video o dare ulteriori informazioni “perché dobbiamo fare degli accertamenti”.