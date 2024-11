Ilrestodelcarlino.it - Lube, un passo indietro che fa male. Ora il derby contro Grottazzolina

Nella pallavolo, lo sport di squadra più "psicologico", capita spesso che la compagine che si aggiudica il terzo set, dopo aver perso i primi due, riesca a ribaltare le cose. Tuttavia lo stop patito dallaa Taranto ha davvero del sorprendente. Sul più bello, dopo 3 vittorie di fila in campionato e davanti 0-2 su un avversario più debole, Civitanova ha perso ai vantaggi il terzo parziale e si è letteralmente smarrita. Un bruscoquando i biancorossi sembravano sul punto di completare l’ultimo step in avanti e vincere finalmente una gara in trasferta. Diciamo che un team giovane può avere queste oscillazioni, ma a Taranto (senza capitan Lanza e con il figlio d’arte Held che li ha messi 25) son venuti meno anche i giocatori più esperti. Non fattori i centrali Podrascanin e Chinenyeze, mentre dall’altra parte D’Heer ha piazzato 5 dei ben 13 muri di squadra, impreciso Loeppky entrato dalla panchina, a corrente alternata Lagumdzija.