LIVE Slovan Bratislava-Milan 1-3, Champions League calcio in DIRETTA: micidiale uno-due rossonero!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA72? 1-3!! Cos’ha combinato Strelec, il centrale delloprobabilmente ha chiuso la partita!71? ABRAAAAHM! Regalo della difesa slovacca, pallone che arriva all’inglese che non ci crede, calcia di destro e fa 1-3! Incredibile!70? 1-2! Splendido movimento di Leao, che viene trovato alla grande da Fofana che confezione un bellissimo assist. Poi lo scavetto vincente del talento del!69? LEAAAOOOOOO! Fuga del portoghese e comoda imbucata in porta!di nuovo avanti!68? Si accentra e crossa Chukwueze, pallone troppo lungo per Leao.CAMBIO! Dentro Inhatenko (ATT) e fuori Metsoko (CC).67? Kucka dal fondo a cercare Strelec, che nel cercare di anticipare la battuta commette fallo su Tomori.66? Assedio, Leao in mezzo, facile la presa di Takac.