Le difficoltà del Manchester City mettono in crisi più il guardiolismo che Guardiola

Dio è morto, la marcatura a uomo pure e anche gli adepti delnon si sentono molto bene. Le cinque sconfitte consecutive del– e dunque di Pep– cominciate in Carabao Cup, continuate in Champions e finite (finite?) in Premier League – e insomma: miseria nera in tutti i luoghi e in tutti i laghi – hanno la parvenza di una striscia negativa, ma in realtà annunciano l’Armageddon. Nel falò delle perdute vanità e delle immaginifiche strategie tattiche con cui Pep da anni intrattiene le folle adoranti, lingue di fuoco si alzano verso il cielo, saettando come De Bruyne, ai bei tempi. (A proposito: che fine ha fatto De Bruyne? E’ tornato un paio di settimane fa ad assaggiare il campo dopo quasi due mesi di stop per infortunio e ora – scarsi i risultati – sta provando a ritornar se stesso, esattamente come stanno facendo il Pallone d’Oro Rodri, l’ex enfant prodige Foden, il granitico Stones e via celebrando i campioni di un tempo).