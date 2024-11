Terzotemponapoli.com - Le cinque cose che probabilmente non sai sul martedì e mercoledì di Champions League

Quinta giornata diNella quinta giornata digiganteggia l’appuntamento tra Liverpool e Real Madrid disera, ma i riflettori non possono non essere puntati sulle italiane, intente a scalare la classifica unica. Soltanto l’Inter, infatti, si trova attualmente nel giro delle prime otto, le privilegiate che voleranno direttamente agli ottavi di finale. In questo nuovo turno i nerazzurri si confronteranno per la prima volta con il Lipsia, mentre al Milan attende un “tuffo nel passato” nel match contro lo Slovan Bratislava. Direzione Birmingham invece per la Juventus, che con sette punti ha ora l’obiettivo di imporsi sull’Aston Villa. Atalanta a caccia della vittoria sull’erbetta sintetica dello Young Boys, mentre il Bologna, con un solo punto e zero successi, affronterà in casa i francesi del Lille.