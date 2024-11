Ilrestodelcarlino.it - L’Audax prende fiato: pari

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Qualcosa si muove:pareggia in quel di Lucrezia, scuotendo così la classifica. Con il Corinaldo fermo ai box, lo Jesi va a vincere con il Chieti rilanciando le proprie quotazioni (e sabato c’è Jesi-Corinaldo), mentre il Cus Ancona perde nuovamente, relegato in penultima posizione. SERIE A2- Dopo quattro giornate in apnea, con quattro sconfitte di fila, la doppietta di Jacopo Antronaco fare aria al: in casa della Buldog Lucrezia termina 2-2. Sul doppio vantaggio dei padroni di casa, i senigalliesi non abbassano la testa e, a cinque dal termine riaprono l’incontro, pareggiando a un minuto e mezzo dal triplice fischio. "È stata una partita difficile, abbastanza equilibrata, anche perchè in questa categoria non esistono partite semplici. - la disamina di Antronaco- Un punto che ci serve per muovere un po’ la classifica, e che ci dà morale per come è arrivato.