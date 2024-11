Movieplayer.it - L'amica geniale 4, recensione episodi 5 e 6: il terremoto interiore di Lenù e le crepe da riparare

Alla metà dell'ultima stagione, la serie ci regala duespeculari in cui la vita e la morte sono gli aghi della bilancia che definiscono le esistenze dei personaggi. L'amicizia tra si rafforza mentre una nuova, dolorosa consapevolezza si fa strada in Elena. È sempre il rione Luttazzi a fare da sfondo alla quarta stagione de L'. Lo abbiamo visto cambiare nel corso dei precedenti capitoli e lo ritroviamo transennato dopo ilviolentissimo mostrato nel quartoo. Una memoria che rimane incosì come le macerie sedimentate dentro di lei che le impediscono di scrivere e hanno creato una frizione nel rapporto con Nino, fuggito con la famiglia "ufficiale" fuori Napoli, in cerca di riparo dopo il sisma. Di, vita e gelosia Ilè una metafora che racchiude lo stato d'animo del personaggio di Alba Rohrwacher.