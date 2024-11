Quotidiano.net - La rabbia della Lega: "Azione non concordata". Il nodo terzo polo con Mps

Il governo si presenta diviso all’appuntamento (comunicato, ma non concordato, come avvisa il Ministro dell’Economia) con l’operdi Unicredit su Banco Bpm. La, che ha sempre considerato la banca radicata nel nord come un istituto rientrante nella sua sfera di influenza, reagisce con toni durissimi. Da Matteo Salvini al solitamente più prudente Giancarlo Giorgetti arriva un niet perentorio, con il corollariominaccia del ricorso alla golden power per impedirla. Ma da Fratelli d’Italia e, dunque, da Giorgia Meloni, e da Forza Italia, e, dunque, da Antonio Tajani arrivano segnali più cauti senza posizioni predefinite. Per tutti, ma soprattutto, per il Carroccio la mossa dell’ad del colosso bancario, Andrea Orcel, mette fuori gioco o rende più complicata l’ipotesinascita di uncreditizio con Mps, gruppo Del Vecchio e Gruppo Caltagirone, sotto l’egida e la benedizione dei capi lumbard.