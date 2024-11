Ilnapolista.it - La piangina di Libero per Lukaku, se la prende con Dazn e adombra chissà quale influenza di De Laurentiis

Leggi su Ilnapolista.it

Ladiper, se lacondi DeVe lo abbiamo scritto. L’universo interista non dorme da due settimane, non ci può pensare che Conte abbia dettato l’agenda politica sul Var e sugli arbitraggi italiani dopo l’inesistente rigore concesso all’Inter contro il Napoli. Rigore che c’era solo per Marotta e appunto la redazione sportiva digiornale non immune da irrefrenabili passioni interiste.A, come in tv private lombarde, e come alla Gazzetta, si stanno attaccando come disperati alla presunta mancata espulsione diin Napoli-Roma (arbitro Massa).si sfoga, dedica un articolone immenso alla questione e se lapure conche ha fatto calare un velo (omertoso?) sugli episodi.L’irrefrenabile bile diL’articolo diè meraviglioso.