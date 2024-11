Ilgiorno.it - Kebabbaro del Pavese vittima di una banda di turchi rivali: incendi, spari e minacce. Sette arresti

, colpi di pistola esplosi contro le serrande. Per quasi un anno il proprietario di diversi negozi di kebap in provincia di Pavia è statodi varie forme di intimidazione che, in altro contesto, potrebbero dirsi mafiose. A mettere in atto le violenze sarebbe stata unadi– che avevano un negozio di kebap a Garlasco – composta principalmente dae albanesi. I carabinieri di Vigevano, dopo una complessa indagine, hanno arrestatopersone: quattro sono finite in carcere e tre ai domiciliari. Un’ottava è stata sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le primesarebbero avvenute nel dicembre del 2023, dopo che laaveva deciso di aprire un locale proprio a Garlasco. A febbraio, aveva subito l’o doloso di un frigorifero nel negozio di prossima apertura e poi aveva denunciato che contro le serrande erano stati esplosi dei colpi di pistola.