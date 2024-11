Lanotiziagiornale.it - Italia Paese di automobilisti: la mobilità è sempre meno sostenibile

Siamo undi. Il Rapporto sulladeglini, Audimob, realizzato dall’Istituto superiore di formazione e ricerca per i trasporti (Isfort), con il supporto delle associazioni del Tpl, Agens e Asstra, conferma che l’non è ancorae che il mezzo di trasporto preferito resta l’auto.poco, glini preferiscono l’autoNel 2023, infatti, il 65% deglini ha scelto l’automobile per spostarsi, anche se con un lieve calo (-1,6%) rispetto al 2022. Un dato però più alto del 2,5% rispetto a quello del 2019, quindi prima della pandemia. Il numero dei veicoli sulle strade ha ormai superato la quota dei 40 milioni. E di questi ben il 23% ha più di 20 anni, mentre eranodella metà nel 2010 e il 19,1% nel 2020. Quindi non solo glini preferiscono le auto per spostarsi, ma il parco mezzi è diventatopiù vecchio e tutt’altro che eco-friendly.