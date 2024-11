Inter-news.it - Inter-Lipsia precedenti: sfida inedita tra i due club! Rivincita Inzaghi

Stasera, match valido per la quinta giornata di Champions League. Non ci sonoin gare ufficiali tra i duetenta invece una– L’ha già affrontato 13 diverse squadre tedesche nelle competizioni europee: tuttavia l’incontro di San Siro sarà la prima partita in assoluto contro il. Questa sarà la prima trasferta delcontro una squadra italiana in UEFA Champions League: i tedeschi però hanno vinto le due trasferte contro formazioni italiane in competizioni europee, battendo il Napoli 3-1 nel febbraio 2018 e l’Atalanta 2-0 nell’aprile 2022 – entrambe in UEFA Europa League. Per la prima volta assoluta, inoltre, la squadra della Red Bull giocherà al Giuseppe Meazza in San Siro di Milano. L’ha già affrontato Marko Rose, quando questi allenava il Borussia Monchengladbach.