Ieri in Campania | muore motociclista in Alta Irpinia Cede pilastro evacuate 40 persone nel salernitano

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, lunedì 25 novembre 2024. Avellino – Undi 31 anni ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi sulla Statale 303 dell’. Secondo la ricostruzione dei carabin, un’auto condotta da una donna di 47 anni avrebbe invaso la corsia opposta impattando frontalmente ilche è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale a Sant’Angelo dei Lombardi. (LEGGI QUI)Benevento – Una raccolta fondi messa in piedi in uno scenario esclusivo e con l’idea di fare qualcosa per un territorio nel quale le criticità, almeno in termini sanitari, restano importanti. Il Charity Gala, organizzato per la seconda volta, dal Comitato Regionale della Croce Rosse, ha proprio questo scopo: promuovere l’unità e la collaborazione tra i Comitati e i Volontari della, con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno delle attività dei Comitati territoriali e del Comitato regionale.