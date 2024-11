Gli effetti speciali

Leggi su Ildenaro.it

Sono tornati in auge modi e azioni sproporzionati, o resi tali dalla comunicazione. Facendo sensazione, essi sono usati in ogni tipo di diffusione, soprattutto su internet. Riescono a suscitare un certo interesse principalmente su persone agitate già prima di venire a conoscenza delle stesse. In pratica, tra gli altri artifizi adoperati, iniziano con il descrivere qualcosa di fuori della normalità – talvolta pescando tra gli argomenti difficilmente verificabili – per descrivere fatti che, senza tale uso, avrebbero attirato poco o niente l’interesse del lettore. Al momento in Italia si stanno verificando una serie di eventi che sembrano essere stati mutuati da letture di realtà romanzata o da altre fonti di diffusione, sempre con le stesse caratteristiche. Quanto descritto presta il fianco al disorientamento più che notevole degli italiani.