Ilfattoquotidiano.it - Filippo Volandri: “Se il prossimo anno Sinner mi dicesse di non essere a disposizione dopo aver vinto due Davis sarebbe comprensibile”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Se ilmidi nondue“. Queste le parole diai microfoni di Sky Sportil trionfo dei nostri azzurri in Coppache si sono aggiudicati la seconda Insalatiera consecutiva.“e avuto Jannik qui con noi è stato un onore e un privilegio, ma intanto ci godiamo questo momento. Poi da domani penseremo al futuro”, ha ammesso il capitano del team Italia.Riguardo all’incredibile vittoria back to back della Coppa: “Non c’è niente di scontato, anche se i ragazzi lo rendono quasi scontato. Volevamo entrare nella storia vincendo duedi fila. Questi ragazzi vpiù veloci di quanto riusciamo a pensare”.ha poi aggiunto: “Penso a Matteo qui l’scorso che non poteva giocare: abbiamo fatto un patto, volevamo tornare a vincere insieme a lui.