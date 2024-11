Calciomercato.it - ‘Fermarsi in tempo’, presentato il libro di Pasquale Pes: “Viola un martire del calcio, ha dato tutto”

Alla Camera dei Deputati la presentazione diindiPes, storico consigliere della Roma di DinoNella prestigiosa cornice della Sala Stampa della Camera dei Deputati,Pes hail suoin, che racconta i momenti e gli anni di une sopratdi una Roma lontanissimi. Come consigliere del presidente Dinoe persona vicinissima a lui, sono davvero tantissimi gli aneddoti e i racconti romantici contenuti nel testo che ha come sottotitolo ‘La Roma, i maestri e un cavallo vincente’.inildiPes: “undel, ha” –mercato.it A introdurre la conferenza stampa, moderata dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti Guido D’Ubaldo, il presidente di ADICOSP Alfonso Morrone: “Per me questoè un tuffo nel passato, con un po’ di nostalgia, una Roma che vinceva, quasi sul tetto d’ Europa, ci sono tanti amici che ora sento quasi quotidianamente.