Ilfattoquotidiano.it - Docente assunta a tempo indeterminato con il concorso Pnrr e lasciata a casa dopo due mesi: “Errore nella graduatoria” – Il caso

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Quando il 7 novembre mi è arrivata la e-mail sulla casella di posta istituzionale con la notizia che il mio contratto era stato cancellato dalla piattaforma del ministero dell’Istruzione, stavo spiegando Dante ai miei alunni. Mi sono fermata, non potevo credere ai miei occhi. Per undell’Ufficio scolastico regionale perdevo il mio tanto agognato posto. Ho pianto. E loro con me”. A parlare è Annalisa Salzano, 39enne, di Afragola. Per dodici lunghi anni ha fatto laprecaria di lettere alle medie e alle superiori, anche alle paritarie.Nel 2023, mentre studiava per abilitarsi, ha svolto ilottenendo il massimo punteggio all’orale. I primi di settembre è risultata tra i vincitori e l’11 era in cattedra. “Finalmente avevo realizzato il mio sogno – racconta al fattoquotidiano.