"Dazi del 25% contro Cina, Messico e Canada dal primo giorno". L'annuncio di Trump sciocca i mercati, ma guarda agli Usa

dalalla Casa Bianca. “Il 20 gennaio, fra i miei primi ordini esecutivi, firmerò tutti i documenti necessari per far pagare auna tariffa del 25% su TUTTI i prodotti che entrano negli Stati Uniti, e sui loro ridicoli confini aperti”. Donaldha affidato al suo social Truthsul suoatto da presidente insediato. Il post, pubblicato lunedì mentre in Europa era notte e in Asia si faceva, ha fatto sobbalzare i, ma nelle intenzioni del presidente l’aumento delle “tariffe” ha un carattere politico, e definisce l’agenda del neoeletto presidente repubblicano sia sul piano dei rapporti internazionali che sul piano interno.L’aumento delle tasse sui beni importati dai tre Paesi, infatti, perrimarrà in vigore “fino a quando la droga, in particolare il Fentanyl, e tutti gli stranieri illegali non fermeranno questa invasione del nostro Paese”.