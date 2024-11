Ilfattoquotidiano.it - Cop29, pur di difendere i fossili si trovano soluzioni improbabili. Come la fusione nucleare

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Vi raccontavo in un post precedente della “strategia di Bertoldo”, il contadino furbo che riesce e evitare di essere impiccato chiedendo la grazia di poter scegliere l’albero al quale essere appeso. Ovviamente, poi sceglie quelli che crescono sulla Luna.La strategia di Bertoldo la stiamo vedendo ultimamente utilizzata per allontanare il più possibile le energie rinnovabili, osteggiate dalla lobby del petrolio. L’ultima uscita in questo senso è stata quella di Giorgia Meloni, che alladi Baku ha ritirato fuori laalternativa alle rinnovabili.Ci sarebbe molto da dire suil nostro governo sta disperatamente cercando di sabotare l’energia rinnovabile proponendo. Qui, mi limito a raccontarvi qualcosa sulla. Perché suscita tante speranze? E perché non siamo riusciti a farla funzionaresorgente di energia in oltre 80 anni di sforzi? (il primo tentativo risale al 1938, da parte di Arthur Kantrowitz).