Champions League – Juventus con il Villa obiettivo imitare Rossi e Boniek Bologna sogna la prima vittoria | successo contro il Lille a 235 su Sisal it

Liberoquotidiano.it - Champions League – Juventus con il Villa obiettivo imitare Rossi e Boniek. Bologna sogna la prima vittoria: successo contro il Lille a 2,35 su Sisal.it

(Adnkronos) - Roma, 26 novembre 2024 – Quarantuno anni dopo, lavola a Birmingham per sfidare l'Astonin un match di. Allora, nei quarti di finale della competizione, i bianconeri di Trapattoni si imposero per 2-1 grazie alle reti di; stavolta YIldiz e compagni vanno a caccia di punti preziosi per continuare a scalare la classifica nella nuova formula della competizione europea. Impegno non semplice per lache, secondo gli esperti, è data vincente a 3,25 ma parte sfavorita nei confronti dell'Aston, offerto a 2,35, con il pareggio in quota a 3,10. L'ipotesi del Goal, a 1,80, con entrambe a segno è molto probabile tanto che, per i ragazzi oggi allenati da Thiago Motta, ripetere il risultato esatto del marzo 1983 pagherebbe 12 volte la posta mentre quello in favore degli inglesi si gioca a 10.