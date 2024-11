Ilnapolista.it - Cassano: «Se l’Inter si porta dietro il Napoli fino a marzo-aprile, diventa un casino»

Leggi su Ilnapolista.it

Come ogni lunedì dopo la giornata di campionato, a Viva el Futbol Lele Adani, Antonio, Nicola Ventola commentano le partite. Parlando di-Roma,dice:«Dimentichiamo ilcosa è stato. Ora è la squadra più pericolosa perperché è la più programmatica, sa cosa deve fare, è mossa da un joystick che è in panchina. Sono solido, in difesa difficilmente li scalfisci. Stanno lì, primo o poi una situazione capita. Loro sono bassi, prima o poi ti trovano l’occasione. Lukaku, anche se non è quello di prima, ti fa sempre a sportellate».Leggi anche:vittima di Salt Bae: «880 euro in quattro. Al cameriere ho detto “non ci verremo mai più”»: «Dopo Verona sta facendo un lavoro eccezionale»FantAntonio continua:«Non pensiamo a quello che è stato ma a quello che sarà.