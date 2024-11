Lapresse.it - Caso Amara, Csm ‘censura’ Storari per consegna verbali a Davigo

La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha sanzionato con lail pubblico ministero di Milano, Paolo, per laa Piercamillodeisegreti dell’ex legale esterno dell’Eni, Piero, resi a lui e alla collega Laura Pedio fra dicembre 2019 e gennaio 2020 sull’esistenza di una presunta ‘Loggia Ungheria‘.Il ‘tribunale delle toghe‘ ha assolto, assistito dall’avvocato Paolo Della Sala, per alcuni dei capi d’imputazione contestati e lo ha condannato in particolare per le ‘modalità formali’ con cui nell’aprile 2020 hato iword su una chiavetta usb nella casa milanese dell’allora consigliere del Csm lamentando “inerzie investigative”, ritardi e il “muro di gomma” eretto dai colleghi in Procura a svolgere indagini rapide per accertare l’esistenza dell’associazione segreta in grado di orientare le nomine del Csm e il potere romano.