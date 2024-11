Thesocialpost.it - Calci e sputi in parlamento, rissa da film: il VIDEO, allucinante

durante il dibattito sulla legge di bilancio lunedì 25 novembre. L'opposizione ha interrotto la seduta lanciando oggetti e intonando cori contro i banchi del governo: ne è seguito un putiferio degno dei migliori film di Bud Spencer e Terence Hill. All'esecutivo, in particolare, hanno attribuito le responsabilità delle 15 morti nel crollo alla stazione ferroviaria di Novi Sad dello scorso 1 novembre. Al grido «avete le mani sporche di sangue» è stato lanciato del liquido di colore rosso su alcuni rappresentanti.