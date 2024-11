Liberoquotidiano.it - Automobilismo, aperte le iscrizioni alla Coppa delle Alpi 2025

Brescia, 26 nov. - (Adnkronos) - Si sonoleby 1000 Miglia, che ritornasua usuale collocazione invernale dopo la parentesi dell'edizione 2024, svoltasi eccezionalmente a Maggio in parallelo all'ambizioso progetto de Il Grande Viaggiono, a sostegnocomunità dell'omonima macroregione.Nellatornerà ad essere una sfida entusiasmante in un contesto climatico impegnativo, abbinata ai panorami montani unici che soltanto lepossono offrire, il tutto sotto l'egida del 1000 Miglia style. Ad aspettare gli equipaggi 94 Prove Cronometrate e 8 Prove di Media lungo un percorso di circa 900 chilometri da percorrere in tre tappe, attraversando i confini di Italia, Svizzera e Austria.L'evento avrà inizio mercoledì 12 Marzo nel cuore di Brescia, dove nel pomeriggio si svolgeranno le verifiche tecniche e sportive e, a seguire, i 32 equipaggi qualificati gareggeranno in avvincenti sfide 1 vs 1 valide per il Trofeo Città di Brescia.