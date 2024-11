Anconatoday.it - Alla richiesta di esibire un documento aggredisce un agente e lo manda all'ospedale: 36enne arrestato

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA – Un normale controllo dei documenti per verificare la regolare permanenza in Italia si trasforma in un ring nella zona del Piano. Nella giornata di ieri, in orario pomeridiano, all’altezza del Punto Snai alcuni agenti della Polizia Locale si sono avvicinati ad un gruppo di uomini per.