Lanazione.it - Accoltellata a morte, al via il processo per un delitto di 16 anni fa

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 26 novembre 2024 – Si è aperto in corte d'Assise a Firenze ila carico di Pasquale Bucccolieri, 49enne originario di Brindisi e residente a Porcari (Lucca). L'uomo è accusato di omicidio volontario per ladi Isabel Cristina Macarthy, 47enne prostituta brasiliana, uccisa a coltellate il 19 aprile 2008 nella sua abitazione a Montecatini (Pistoia). Nella prima udienza si è discusso dell'ammissione delle prove poi ilè stato aggiornato al 17 dicembre. Tra gli elementi dell’accusa ci sarebbe il ritrovamento del Dna di Buccolieri sul corpo della vittima dove era stato rilevato, nel corso dell’autopsia, un morso su una gamba da cui i periti avevano prelevato l’impronta della dentatura e quindi la traccia biologica. Isabel era originaria del Brasile, ed era arrivata a Montecatini da Santa Cruz Do Sol.