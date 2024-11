Inter-news.it - Xabi Alonso: «Conosciamo l’importanza della sfida contro l’Inter. Una necessità»

Leggi su Inter-news.it

ha parlato dei prossimi impegni in Champions League del suo Bayer Leverkusenil Salisburgo e. Un elemento sarà, secondo lui, fondamentale per trascinare la squadra al successo.LE DICHIARAZIONI –si è espresso nella conferenza stampa di vigilia del match di Champions League tra Bayer Leverkusen e Salisburgo, con uno sguardo anche sul successivo impegno. Il tecnico basco ha invitato la sua squadra ad avere ben in mentedelle due sfide: «Sappiamo quanto sono importanti le prossime partite casalingheSalisburgo e Inter. Domani ci attende un buon avversario, il quale giocherà con molta intensità e dinamismo. Noi vogliamo portare a casa questi punti importanti in casa».sulla spinta dei tifosiSalisburgo e InterFATTORE IMPORTANTE –ha poi proseguito sottolineando quanto possa essere rilevante l’apporto dei tifosi nelle prossime due sfideSalisburgo e Inter.