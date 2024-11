Cityrumors.it - Violenza sulle donne, Di Francisca in esclusiva: “Non li chiamare uomini, ma…” [VIDEO]

L’ex schermitrice inai nostri microfoni a margine del premio Beppe Viola: “Un onore per me ricevere un riconoscimento simile”Giornata importante per Elisa Di. L’ex schermitrice italiana ha ricevuto il premio Beppe Viola. E a margine di questo ricevimento, è intervenuta inai nostri microfoni per parlare sia del riconoscimento avuto, ma anche per affrontare temi sicuramente molto più delicati., Di Francesca: “Non li, ma.” (Ansa) – cityrumors.itLa giornata di oggi, come ben sappiamo, non è come tutte le altre. Il 25 novembre si ricordano tutte levittime died Elisa Diin passato ha avuto esperienze non troppo belle. E ai nostri microfoni ha lanciato un messaggio molto bello a tutte le persone.Di: “Ecco cosa voglio trasmettere ai più giovani”Elisa Di, cosa significa essere qui per te?“Un onore ricevere questo premio.