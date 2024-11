Vacanze | tra Natale e capodanno 7 italiani su 10 preparano la valigia

Leggi su Ildenaro.it

Settesu 10 sia riempire laper una vacanza trae la Befana. Acresce l’interesse per i viaggi avventura nell’Africa Subsahariana, in Madagascar, in America Latina e nel Sudest asiatico; mentre nel medio raggio si confermano in prima linea le grandi capitali europee, con Milano e Napoli che spiccano tra le capitali italiane. Aocchi puntati a est, con Berlino e Budapest per i più giovani e le capitali ‘minori’, quali Zagabria, Lubiana o Bratislava, per le famiglie; in Italia bene Roma e Torino. E’ quanto emerge dall’Osservatorio di Bit 2025, la manifestazione del turismo leader in Italia. Avventura e relax sono i must del 2024 perle mete di lungo raggio, con tour in Paesi che offrono sia la natura selvaggia sia le spiagge di sabbia bianca e acque cristalline: tra le più gettonate, le destinazioni dei Caraibi come l’evergreen Repubblica Dominicana, dove alla vacanza ‘sole e mare’ si aggiungono grandi parchi naturali incontaminati e le suggestive località ispaniche con le loro tradizioni.