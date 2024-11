Unicredit lancia Ops volantaria su Banco Bpm da oltre 10 miliardi

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 25 nov. (askanews) –presenta un’offerta pubblica di scambio volontaria perBpm per un corrispettivo totale di circa 10,1di euro, interamente in azioni. Il rapporto di concambio è stato fissato a 0,175 azioni di nuova emissione diper ogni azione esistente diBpm, che comporta un prezzo implicito di offerta pari a 6,657 euro per azione, e un premio pari a circa 0,5% rispetto ai prezzi ufficiali del 22 novembre. Questo rappresenta un premio di circa 15% rispetto al prezzo “undisturbed” del 6 novembre (circa 20% se aggiustato per gli acconti sul dividendo già distribuiti a novembre da entrambe le banche), prima dell’annuncio dell’offerta di acquisto di Anima. Si prevede che l’esecuzione dell’offerta di scambio sarà completata entro giugno 2025, con la piena integrazione completata entro approssimativamente i 12 mesi successivi e con la maggior parte delle sinergie realizzate entro 24 mesi.