Lanotiziagiornale.it - Un Pnrr in continuo divenire: già quattro richieste di modifica

Un report di Openpolis ci informa che lo scorso 18 novembre il Consiglio europeo ha dato il via libera a un’ulteriore richiesta didel Piano nazionale di ripresa e resilienza () presentata dal governo italiano.Revisione che è passata inosservata agli occhi dell’opinione pubblica. “Anche perché sia le istituzioni europee (complici le trattative per il rinnovo della commissione) sia il governo italiano hanno tenuto un bassissimo profilo sul punto”. E anche perché il governo ci tiene ad assicurare che tutto procede regolarmente e che l’Italia è uno dei Paesi più avanti nell’attuazione del proprio.Governo in panne sul: da qui lediMa, osserva Openpolis, la necessità di rimettere mano alè un ulteriore indicatore delle difficoltà che il nostro Paese sta incontrando nell’attuazione del piano.