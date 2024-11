Lanazione.it - Un evento per celebrare Puccini nel centesimo anniversario dalla morte

Arezzo, 25 novembre 2024 – Undedicato a Giacomonel. “Appuntamento con, il suo mondo e la sua musica” è in programma alle 21.00 di venerdì 29 novembre, nel Salone del Circolo Artistico in Corso Italia, e andrà a proporre un omaggio al grande compositore italiano che ha realizzato opere celebri in tutto il mondo quali La Bohème, Tosca, Madame Butterfly e Turandot. La serata, a ingresso libero e gratuito, è stata ideata e organizzata dal soprano aretino Gaia Matteini e andrà a riproporre le atmosfere storiche e culturali del periodo in cui vissetra musica, stile, arti, ambientazioni e costumi scenici. Il programma musicale sarà particolarmente ricco e variegato, proponendo brani e opere scritte a cavallo tra ‘800 e ‘900, interpretate dal coro del laboratorio di adulti e dagli allievi dei corsi di canto della stessa Matteini, accompagnati dalle note del pianoforte del maestro Rachele Guiducci: Marco Bredemeir, Elisa Goti, Maria Goti, Valentina Matteini, Virginia Moretti, Stefania Paddeu ed Elena Righini.