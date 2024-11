Ilrestodelcarlino.it - Trend delle nozze in provincia . Diminuiscono i matrimoni. C’è il sorpasso del rito civile

Nel 2004 indi Macerata sono stati celebrati 1.235, 894 cone 341 conreligioso, 118 dei quali nel capoluogo (69 religiosi e 49 civili). Vent’anni dopo, a fine 2023, l’Istat ci dice che il numero deiè sceso a 849, 386 in meno, 440 dei quali cone 409 conreligioso. Questa "inversione" risulta più marcata a Macerata (che però, rispetto al resto dellaregistra un calo deipiù contenuto): nel 2023 isono stati 104, 74 cone 30 conreligioso. Nello stesso tempo, il quoziente di nuzialità, il numero deiper mille abitanti, tra il 2022 e il 2023 scende dal 3,2 al 2,8, lo stesso dato del 2021, ma molto di più rispetto al 4 per mille del 2004. Nel lungo periodo il calo del numero deiè preoccupante, ma non se rifeagli ultimi dieci anni: nel 2013 iinsono stati 855, lo stesso numero del 2021, anche se nel 2022 sono saliti a 974, per poi scendere agli 849 dell’anno scorso (125 in meno).