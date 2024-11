Gaeta.it - Sportello ALPAA all’Aquila: supporto per le aziende agroalimentari e il settore rurale

In Abruzzo, lodell', Associazione Lavoratori ProduttoriAmbientali, offre un servizio importante per le piccole e medie imprese delagricolo. Attivoe nella provincia, questosi impegna a fornire assistenza e consulenza a tutte quelle realtà aziendali che operano nella trasformazione, silvicoltura, viticultura e pesca. L'obiettivo è sostenere lo sviluppo del territorio, favorendo la crescita e la valorizzazione delle risorse locali.Assistenza alleagricoleL'si rivolge in particolare alle piccole e medie imprese delagricolo, comprese quelle impegnate nella trasformazione dei prodotti. Tra i servizi offerti rientra la gestione del Fascicolo Aziendale. Questo strumento è fondamentale per leperché consente di raccogliere tutte le informazioni necessarie per accedere a finanziamenti e agevolazioni.