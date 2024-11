Lanazione.it - Sosta selvaggia vicino a scuola, scattano i divieti e multe salate

Empoli, 25 novembre 2024 – Alla fine i residenti della zona di via Raffaello Sanzio ce l’hanno fatta: in prossimità delle scuole, nelle ore di punta, il traffico andava ‘regolarmente’ in tilt di pari passo con il montare della’. Avevano chiesto misure per agevolarne il deflusso, e ora queste misure - mittente il Comune di Empoli tramite ordinanza - sono arrivate: è già in vigore il divieto dih24 in via Val Camonica (tutto il lato destro per chi si immette da via Sanzio, in ogni caso conferma di altri provvedimenti), via Valsugana (tutto il lato destro per chi si immette da via Sanzio fino al civico 24), via Val d‘Ossola (anche in questo caso tutto il lato destro per chi arriva da via Sanzio), via Valtellina (ancora tutto il lato destro per chi si immette da via Sanzio fino al civico 32).