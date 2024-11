Universalmovies.it - Sonic 3 | Il nuovo trailer del film è finalmente in arrivo

Ildel3 ègiunto in dirittura d’, il lancio in rete tra oggi e domani.Dopo la valanga di characters poster che ha letteralmente invaso il web nei giorni scorsi (seguite le tracce a questo nostro indirizzo), l’attesissimo3 è pronto per mostrare i muscoli attraverso il. L’annuncio è arrivato quest’oggi grazie al solito tweet con scene d’anteprima (lo trovate sull’account social ufficiale qui).Questo articolo verrà aggiornato domani con ilufficiale!3 Note di ProduzioneIlè stato diretto da Jeff Fowler (già regista dei primi due). Neal H. Moritz, Toby Ascher, Toru Nakahara e Hitoshi Okuno hanno prodotto il.Il regista Jeff Fowler torna insieme al cast all-star che comprende Jim Carrey, Ben Schwartz, James Marsden, Tika Sumpter, Idris Elba, Colleen O’Shaughnessey, Natasha Rothwell, Shemar Moore, Adam Pally, Lee Majdoub, i nuovi arrivati Alyla Browne e Krysten Ritter, mentre Keanu Reeves si unisce al franchise nel ruolo di Shadow the Hedgehog.