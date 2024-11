Movieplayer.it - Slow Horses: Hugo Weaving tornerà nella quinta stagione? La sua risposta

Leggi su Movieplayer.it

L'attore ha svelato se anche lui farà ritornodella serie Apple TV+ con protagonista Gary Oldman Intervenuto in qualità di ospite dell'International Film Festival of India di Goa,ha confermato che riprenderà il suo ruolo di Frank Harknessdi, aggiungendo chea Londra a gennaio per due mesi e mezzo di riprese. "Ogniin genere è l'adattamento di un libro, ma ci discostiamo anche un po' da quei libri", ha dichiarato. "Constiamo arrivando al punto in cui le stagioni stanno raccontando tutta la storia che Mick Herron ha scritto". L'attore ha anche fornito un aggiornamento sul sequel di Priscilla - La regina del .