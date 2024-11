Oasport.it - Sci alpino, da Gurgl timidi segnali azzurri. Futuro Collomb, rimpianto della Mea, Vinatzer con il freno a mano

Dopo la due giorni disastrosa a Levi, lo slalom azzurro ha provato a rialzare la testa questo fine settimana a, riuscendo comunque a fare un piccolo passo in avanti. I risultati sono ancora lontani dall’essere definiti positivi, ma qualche segnale lo si è visto, soprattutto in campo femminile, anche in ottica futura.Ancora una volta la migliore è stata Martina Peterlini, che ha concluso al ventesimo posto, rimontando qualche posizione nella seconda manche. Le aspettative per la trentina, però, erano decisamente diverse, visto che l’obiettivo era quello di centrare almeno una Top-15 o addirittura di avvicinare le prime dieci posizioni. Peterlini, però, non è riuscita a trovare un buon feeling con la pista austriaca, ma almeno per due slalom di fila ha chiuso a punti, cosa non comunque scontata per un’italiana nelle ultime stagioni.