Romadailynews.it - Santori (Lega): “Nuovo regolamento sugli immobili, servono emendamenti e risorse”

Critiche al Campidoglio per i ritardi nella gestione del patrimonioare di Roma CapitaleFabrizio, capogruppo dellain Campidoglio e vicepresidente della Commissione Roma Capitale, ha acceso i riflettori sulper la valorizzazione del patrimonioare disponibile di Roma Capitale, in discussione oggi in commissione. “Ilnecessita die maggioriper essere davvero efficace”, ha dichiaratoin una nota ufficiale.Secondo il consigliere, i ritardi accumulati dal Campidoglio nell’assegnazione e nella gestione del patrimonioare rischiano di aggravarsi, nonostante l’impegno degli uffici comunali che hanno cercato di colmare anni di scarsa attenzione e controllo.ha sottolineato la necessità di rafforzare il personale coinvolto, chiedendo che vengano allocateadeguate nel bilancio comunale.