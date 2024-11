Ilfattoquotidiano.it - Salah gela il Liverpool: “Deluso, sono più fuori che dentro”. Nuovi scenari di mercato: un ritorno in Italia è possibile?

Ilha scaricato Mohamed? Secondo l’egiziano quest’ipotesi pare probabile: “Siamo quasi a dicembre e non ho ancora ricevuto un’offerta. Probabilmentepiùche”, ha dichiarato il numero 11 dei Reds al termine della sfida di Premier League contro il Southampton facendo preoccupare non poco i propri tifosi. Al St. Mary’s Stadium,ha mostrato ancora una volta il proprio indiscutibile valore. Grazie alle sua doppietta contro i Saints, ilè ora a +8 in classifica sul Manchester City dopo 12 giornate. Ma l’attenzione dei tifosi (e non solo) si è concentrata sulle parole dell’egiziano al termine del match. L’attaccante ha parlato nuovamente del proprio contratto in scadenza a giugno 2025 (così come quello di Virgil Van Dijk e Trent Alexander-Arnold) che rappresenta l’unico neo all’interno di una stagione fin qui ai limiti della perfezione per la squadra di Arne Slot.