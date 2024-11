Lanazione.it - Rubata la statua del ciclista in bici al cippo di Franco Ballerini

Casalguidi (Pistoia), 25 novembre 2024 - Una bravata, qualcuno parla di spregio, sicuramente un furto e comunque un gesto deplorevole. Una mano ignota ha portato via la piccolaraffigurante uninpoggiata sul basamento in pietra con tre bulloni presso il piccolo monumento dedicato aa Casa al Vento sulla collina che domina la piana pistoiese. E’ il luogo dove il 7 febbraio 2010 perse la vita nel tragico incidente il “Ballero” durante il rally automobilistico di Larciano. La zona di Casa al Vento è spesso metà di passaggio dei ciclisti soprattutto amatori, e nell’ultimo fine settimana untransitando si è accorto che mancava la minicletta sulla pietra posizionata sul muretto a bordo strada. Della sparizione ha immediatamente informato il suocero di, Luigi Ricasoli e la figlia Sabrina moglie di, e la voce si è sparsa soprattutto a Casalguidi e zone limitrofe, suscitando incredulità per il gesto.