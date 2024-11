Romania Georgescu vince il primo turno

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.16 Il tiktoker filorusso, di destra e populista,Calinha vinto a sorpresa, con il 22,9% dei voti, ildelle presidenziali in. Nella campagna elettorale era stato ignorato dai media e dai sondaggi che lo davano al 5%. Ingegnere agricolo con un dottorato in pedologia, ha 62 anni. Il presidente russo Putin ha commentato:"E'una persona che ama il suo Paese" Su Tiktok, dove ha pubblicato foto mentre va a Messa, fa judo e jogging, ha promosso una campagna per porre fine ad aiuti a Kiev e ha criticato la Nato.