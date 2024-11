Lanazione.it - Riflettori sul condominio: "Non solo liti e contenziosi. Tanti esempi di solidarietà"

Leggi su Lanazione.it

Vivere inè complesso e la quotidianità lo dimostra. Così come lo confermano idi fronte a giudici di pace e nelle aule dei tribunali, ma anche, purtroppo, alcuni casi di cronaca nera. Eppure ilè la prima importante comunità che ci vede partecipi, al pari delle mura di casa. Come fare dunque per rendere ilun luogo accogliente e non problematico? Ne parliamo con Luca Santarelli, avvocato esperto della materia. Perché spesso ilsi associa spesso a un teatro di battaglia? "Premettendo che non sarebbe normale volersi tutti bene e starsi simpatici, vero è che il rispetto dovrebbe essere invece un obiettivo che ciascuno di noi dovrebbe porsi. Nelinvece si tende a discutere tanto, arrivando anche a scontri molto polarizzati".