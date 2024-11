Gaeta.it - Progetto educativo a Santo Stefano Magra: lezioni contro la violenza di genere e le disuguaglianze

Un'iniziativa volta a sensibilizzare i giovani riguardo alle problematiche delladie delleè stata avviata a. Il comune, situato nella Val di, ha avviato unrivolto agli studenti della scuola media Schiaffini, che prevede un'ora di lezione settimanale. Grazie alla collaborazione tra la Polizia Locale e la Scuola di Formazione Professionale della Spezia, si mira a fornire ai ragazzi strumenti per affrontare i conflitti in modo costruttivo e promuovere relazioni sane e rispettose.Obiettivi delLa sindaca di, Paola Sisti, ha espresso l'importanza di trattare questi argomenti alla luce delle cronache quotidiane che evidenziano come molti comportamenti e situazioni critiche non siano sufficientemente riconosciuti.