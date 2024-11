Pagelle Venezia-Lecce 0-1 | voti e tabellino Serie A 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Nelle ultime tre stagioni diA, Wladimiro Falcone è l’unico calciatore a non aver saltato neanche un minuto. Ed è lui il migliore in campo nelledi0-1, match della tredicesima giornata diA. L’estremo difensore tiene a galla i giallorossi, che escono dal Penzo con i tre punti grazie alla rete decisiva di Dorgu. Prima vittoria all’esordio sulla panchina della sua decima diversa squadra in A per Marco Giampaolo, mentre Eusebio Di Francesco rimedia un’altra sconfitta e rischia il posto.Nel primo tempo lo 0-0 sta stretto alla squadra di Eusebio Di Francesco. Al 7? Oristanio è protagonista con una grande azione individuale, ma Falcone è bravo a chiudere gli spazi. Al 38? è un legno a negare l’1-0 ai padroni di casa: Nicolussi Caviglia crossa al centro su calcio di punizione, Idzes svetta di testa e colpisce la traversa.