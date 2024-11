Ilfattoquotidiano.it - Non sono le donne a dover imparare a difendersi ma gli uomini a non aggredire: l’aggiunta allo slogan Atm è una lezione

Alla fermata della metro gialla M3 Porta Romana a Milano ho visto una scritta anonima che mi ha colpito più di qualsiasi campagna pubblicitaria. L’Atm, nella sua iniziativa contro la violenza sulle, ha lanciato il claim: “Diamo allei mezzi per combattere la violenza”. Un messaggio importante, certamente, ma che sembra lasciare il peso della responsabilità sulle spalle di chi già porta i segni di un problema che non ha generato.Poi, su uno di quei manifesti, una mano anonima ha cancellato il claim originale e scritto: “Diamo aglila capacità di non essere violenti”. Ed ecco che, con un gesto semplice e diretto, quel messaggio è diventato completo.Io raramente commento le campagne marketing perché, ovviamente,fatte da tante persone: c’è un lavoro dietro, e criticare determinate campagne mi sembra un po’ sminuire il lavoro dei professionisti e così via.