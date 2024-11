Iodonna.it - Non ha mai fatto botox e neanche interventi di chirurgia plastica. Dice...

A 43 anni, Paris Hilton è sempre lanciatissima nel mondo dello show-biz con il suo album già in testa alle classifiche. Non ultimo, nelle interviste di contorno si presenta come se il tempo per lei non fosse mai passato. Precisando che no, non hai mainessuna operazione diestetica. Ma si impegna molto ogni giorno per fare in modo che tutto resti com’è. Paris Hilton seduce Tom Cruise? La realtà non è come appare X Paris Hilton, l’importante è che se ne parliNella sua lunga carriera di personaggio socialite, volente o nolente Paris ha sempremolto parlare di sé.