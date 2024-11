Lanazione.it - Meteo Toscana, clima mite ma venerdì torna il freddo. Neve nel fine settimana

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 25 novembre 2024 – Continua l’instabilitàsulla. Secondo il Lamma fino a giovedì ci saranno temperature nel complesso miti, in particolare al centro-sud con possibili piogge sparse al Nord e sulle regioni tirreniche, soprattutto su levante Ligure, alta, basso Veneto, Friuli e Campania.però è atteso probabile cambio di circolazione in chiave più fredda. La rimonta dell'anticiclone sul Nord Europa dovrebbe favorire l'isolamento di un vortice associato ad aria fredda. Le temperature diminuiranno su tutta Italia portandosi temporaneamente al di sotto delle medie. Moltoper la stagione, al contrario, sul resto del continente.il fronteporterà piogge e rovesci sulle regioni centro-meridionali con annesso calo termico. Nelprobabile ulteriore calo termico con possibilità di qualche nevicata intorno ai 700-800 metri in Appennino.