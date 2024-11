Quotidiano.net - Malki, 'Netanyahu è l'unico ostacolo al cessate il fuoco'

è l'alil": lo ha detto all'ANSA Riyad, ministro degli Esteri dell'Autorità nazionale palestinese, alla X edizione di Rome Med, promosso da Farnesina e Ispi. "Non credo ci sarà unilperchénon vi è interessato, come al rilascio degli ostaggi e alla pace della regione.vuole prolungare ed estendere la guerra" per interessi personali, ha aggiunto. "Probabilmente ci sarà unilin Libano per i bombardamenti giornalieri sulle città israeliane, ma è brutto che l'modo per averlo sia lanciare bombe. A Gaza la situazione non è la stessa", ha concluso